Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на три месяца.

Об этом в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Суд закончился. Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года», - написал он.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.