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Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявляет, что после событий в Балаклее Харьковской области могут быть провокации с пожарами и задымлением в Киевской области и вокруг Киева во время проведения «Евровидения» в мае.

Об этом он сказал во время заседания Государственной комиссии по предотвращению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий в летний период 2017 года, сообщает УНИАН.

«Непосредственно после Балаклеи, после Авдеевки, после других вещей мы понимаем, что могут быть дополнительные провокации, чтобы было задымление или было усиление пожарной опасности в Киевской области и вокруг Киева. Мы понимаем, что у нас большое количество сил и средств будет оттянуто на проведение «Евровидения», поэтому я хотел бы, чтобы мы превентивно сделали те вещи, которые у нас есть возможность еще сделать до мая месяца, когда это будет проходить в городе Киеве», - сказал Зубко.

«Сегодня мы выпишем четкий протокол, в котором вы должны выполнить все те действия, которые мы предусматривали», - сказал вице-премьер.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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