Прокуратура Донецкой области оспаривает решение Славянского горрайонного суда, на основании которого изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест мужчине, подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Славянским городским судом рассматривается уголовное производство по обвинению бывшего участкового инспектора Славянского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Суд 11 апреля текущего года отклонил ходатайство прокурора о продлении срока содержания обвиняемого под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест.

Прокуратура направила в Апелляционный суд жалобу с требованием отменить решение суда первой инстанции и заключить обвиняемого под стражу.

В августе 2015 года 32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на автомобиле Toyota Prado по автодороге в с. Богородичное Славянского района, нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

В результате аварии погибли водитель и пассажиры автомобиля Skoda: мужчина, женщина и 10-летний ребенок. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Через некоторое время его задержали и арестовали.