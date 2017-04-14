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Целью российской стороны изначально было не участие в «Евровидении-2017», а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса. Об этом говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, обнародованном на ее официальном сайте.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как вещатель-организатор международного песенного конкурса «Евровидение-2017», официально сообщила Европейскому вещательному союзу о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой. Уважая желание ЕВС обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух «Евровидения», украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным», – говорится в заявлении.

В НОТУ подчеркнули, что отказ Первого канала (Россия) от трансляции «Евровидения» доказывает, что «несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям «Евровидения», ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса».

«НОТУ, в тесном сотрудничестве с ЕВС, продолжает активную подготовку к «Евровидению-2017». Всего за несколько недель Украина радушно поприветствует гостей и поклонников конкурса в Киеве и создаст для всех незабываемый праздник музыки и общеевропейских культурных ценностей», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.  

13 апреля российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

После чего Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.
ForUm

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