Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 8 по 15 апреля.

«Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, она и несет за это ответственность», - премьер-министр Владимир Гройсман о том, что лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко придется передать в РФ, если «Нафтогаз» проиграет суд «Газпрому».

«Такими высказываниями Гройсман напоминает упаковочную пленку с пупырышками. Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Для меня это образ Гройсмана. Это такая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается и на этом все», - лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко о предложении премьер-министра Владимира Гройсмана отдать ее России вместо денег за газ.

«Из-за контракта, который был подписан в 2009 году премьер-министром – забыл, как ее фамилия, – сегодня в Стокгольме Россия-агрессор нас судит», - премьер-министр Владимир Гройсман о подписании газового контракта с Россией.

«Но если мы будем видеть «халтуру» по регионам... Неважно - это государственные или местные средства, мы не будем этого терпеть», - премьер-министр Владимир Гройсман о том, что ремонт дорог должен проводиться качественно.

«И только так я выбивал их «козырь» нелегитимности украинской власти», - секретарь СНБО Александр Турчинов о том, что благодаря проведению президентских выборов в 2014 году, удалось легитимизировать новую власть, чего старалась не допустить Россия.

«Господин Вовк, кстати, вы еще и соврали. Вы не только стрелочник, но еще и «брехло» большое», - лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак о главе НКРЭКУ Дмитрии Вовке.

«Не так страшен Вовк, как политиканы-шакалы в овечьих шкурах, которые льют крокодиловы слезы за судьбу людей», - замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко о политиках, которые против введения абонентской платы за газ.

«Я предлагаю Вам к чертовой матери убираться обратно в Roshen», - народный депутат от «Народного фронта» Игорь Гузь об отставке главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

«Меня и раньше «пастором» называли, но россияне добавили «Кровавый», видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю. Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык. Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину», - секретарь СНБО Александр Турчинов о своем отношении к прозвищу «Кровавый пастор».

«Не пришла. Видно, премию себе отрабатывает… », - премьер-министр Владимир Гройсман о главе НАПК Наталье Корчак, которая не пришла на заседание Кабмина

«Но дурь в головах тех, кто принимал решение, дала возможность аннексировать Крым, оккупировать Донбасс, начать наращивать военный потенциал», - премьер-министр Владимир Гройсман об оккупации украинской территории Россией.

«Я полностью независим от любого, кого вы перечислили, я зависим от Господа Бога и своих взглядов», - премьер-министр Владимир Гройсман о том, что не зависит от политиков и олигархов.