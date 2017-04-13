также в разделеОбщество
13 апреля. Картина дня 16
Россия не будет участвовать в «Евровидении» и транслировать его 37
«Евровидение»: Полиция подготовила «Гид по безопасности» для иностранцев 17
ВР упростила получение разрешительной документации на строительство 26
Проект мемориала и музея Революции Достоинства утвердят в ноябре 10
Ryanair запустит рейсы из Украины в Лондон на два месяца раньше 30
Сотрудникам захваченных предприятий запретили покидать ОРДЛО 87
ГПСУ усиливает меры безопасности на границе 19
ГПУ: Замначальника ГФС Киевщины нанес убытков на 12 миллионов 28
В Украине запретили покупать авиабилеты без паспортных данных 23
На ремонт дорог в апреле дополнительно выделят 3 миллиарда 19
Митрополит Онуфрий встретился с матерями украинских военных 37
На Тернопольщине нашли свалку со 120 тоннами львовского мусора 33
Пенсии по потере кормильца-ликвидатора будут платить независимо от причин его смерти 54
Обнародовано видео ДТП с участием Савченко 3352
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства по делу о захвате Крыма 137
В Украине подготовили новый календарь праздников: без выходного на 8 Марта 283
Очистка водохранилища на Закарпатье затянется до мая 24

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций «Укртелекома» и «ТриМоба». Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций «Укртелекома» по заниженной (цене. – Ред.) на 1,6 млрд грн», - отметил он.

По словам Луценко, сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции «Укртелекома» и «ТриМоба».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года