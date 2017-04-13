Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций «Укртелекома» и «ТриМоба». Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций «Укртелекома» по заниженной (цене. – Ред.) на 1,6 млрд грн», - отметил он.

По словам Луценко, сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции «Укртелекома» и «ТриМоба».