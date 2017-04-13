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Верховная Рада не смогла внести правки в закон авторства народного депутата Надежды Савченко по поводу зачисления срока предварительного заключения в срок тюремного заключения.

За соответствующие изменения в статью 72 УК N5259 проголосовали 219 депутатов при 226 необходимых, а за повторное второе чтение законопроекта - 217 парламентариев, сообщает LIGA.net.

Проектом предлагалось зачислять срок предварительного заключения в срок лишения свободы по приговору суда день за день. Если срок предварительного заключения превышает 12 месяцев, день такого заключения, согласно документу, зачисляется за два дня тюрьмы. При совершении преступления повторно срок зачисляется день за день независимо от того, сколько длилось предварительное заключение.

Глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин в ходе обсуждения законопроекта отметил, что, согласно предложенной редакции, для совершивших особо тяжкие преступления срок предварительного заключения засчитывается день за день.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении закон «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения».

 
ForUm

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