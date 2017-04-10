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Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку.

«Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них - в Фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена. Спасибо всем, кто работал рядом», – написал он на своей странице в Facebook.

Билоус подчеркнул, что его команде удалось воплотить многие идеи, а главное - международные стандарты приватизации. «Некоторые вещи мы запустили впервые за 25 лет. Горжусь, что наша команда смогла сделать процесс приватизации в Украине более прозрачным и простым. Разработанный нами законопроект позволит окончательно перевести процесс приватизации из политической в ​​экономическую плоскость. Мы начали эту реформу, продолжат ее другие», – отметил он.

«А для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу. Со всеми знаниями и приобретенным опытом свою задачу вижу в том, чтобы помогать привлекать инвестиции в Украину, способствовать ее экономическому развитию. У меня достаточно сил и энергии продолжить служить своей стране в таком статусе», – подытожил Билоус.

Напомним, ранее глава депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник заявил, что глава Билоус написал заявление о своей отставке.
ForUm

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