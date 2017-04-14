Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в связи с чрезвычайным положением в этой стране. Об этом сказано в заявлении Департамента консульской службы внешнеполитического ведомства.

«МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение срока действия введенного на три месяца чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью», - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в т.ч. ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против гражданских лиц, в т.ч. с учетом их религиозной принадлежности.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил. Необходимо также проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

«В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда, гражданам следует сообщить об этом в администрацию отеля, родным или представителям туроператора», - говорится в сообщении.

С целью получения информации о событиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе расположения, министерство настойчиво советует постоянно мониторить местные СМИ, а также информационные ресурсы МИД Украины и посольства Украины в Египте.

При попадании в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте по номеру телефона: +201 000039648, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 1657.

Напомним, 10 апреля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как 9 апреля в результате двух взрывов у коптских церквей погибли более 40 человек.



