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Украина обратится с иском против России в международные суды в случае препятствия работе украинских рыбаков в территориальных водах в Крыму.

Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Укринформ.

«Что же касается того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыболовством, я думаю, это один из тех случаев, который может превратиться в очередной иск Украины против Российской Федерации. Я думаю, он будет абсолютно обоснованным», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 6 апреля сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали «за нарушение государственной границы» украинское рыболовное судно «Рыбак Херсона».

По данным Госрыбагентства Украины, экипаж судна проинформировал, что пограничники оккупированного Крыма устно предупредили их, что начиная с мая 2017 года намерены сообщать береговым службам аннексированного полуострова о необходимости ареста украинских судов, даже если они будут находиться в экономической зоне Украины.
ForUm

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