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Накануне Пасхи полиция Донецкой области переходит на усиленный вариант несения службы, сообщает отдел коммуникации ведомства.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в области Сергей Матвийчук отметил, что в целом по области на Пасху и поминальные дни ожидается перемещение около 200 тыс. граждан, и в зоне проведения антитеррористической операции внимание правоохранителей должно быть приковано к их безопасности.

Поэтому, по распоряжению замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина с 15 апреля весь личный состав полиции Донецкой области переходит на усиленный вариант несения службу. К мерам по охране общественной безопасности будет привлекаться максимальное количество правоохранителей. Кроме того, для контроля и реагирования на оперативную обстановку будет создан штаб, куда будет стекаться информация со всей области.

Также Матвийчук подчеркнул важность 100-процентного взаимодействия между полицией, военнослужащими, спасателями, пограничниками и сотрудниками СБУ.

Руководителям соответствующих подразделений полковник дал команду организовать обследование территории вокруг культовых сооружений, кладбищ, мест, где ожидается большое скопление людей. Так, только в одном Мариуполе планируется, что в пасхальных мероприятиях примут участие около 36 тыс. граждан, предварительно более 2 тысяч пройдут по городу крестным ходом.

«Мы усиливаем работу на блокпостах, на КПВВ, добавляем еще сотрудников, создаем при необходимости мобильные блокпосты, которые будут двигаться по территориям, где нет стационарных постов. Регион должен быть полностью обезопасен», - отметил Матвийчук.

Также заместитель начальника ГУНП в Донецкой области, начальник уголовной полиции Сергей Колесник отметил, что главная цель правоохранителей – не допустить провокаций и террористических актов.

«Наряды полиции должны быть максимально приближены к местам, где будут проводиться богослужения. Как всегда, особое внимание - населенным пунктам на линии разграничения. Наша задача - не допустить провокаций и обеспечить безопасность наших граждан во время праздников», - подчеркнул он.

Напомним, обеспечивать правопорядок в пасхальную ночь в Украине будут почти 25 тысяч правоохранителей. 
ForUm

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