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В Кировоградской области задержан агитатор «русского мира» в социальных сетях, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Администратор одного из сообществ в соцсети российского происхождения вел антиукраинскую пропаганду, в частности призывал к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с правоохранительными органами», – говорится в сообщении.

В 2015 году пророссийский агитатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Во время обыска у задержанного оперативники спецслужбы изъяли материальные доказательства его противоправной деятельности и синтетические наркотики. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

 
ForUm

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