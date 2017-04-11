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Обеспечивать правопорядок в пасхальную ночь будут почти 25 тысяч правоохранителей. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан.

«К обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тысяч правоохранителей, из которых 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины», - отметил он.

 

 

 
ForUm

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