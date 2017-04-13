Вчера, 12 апреля, в Луганской области на перегоне Шипилов-Сентяновка в результате взрыва повреждены железнодорожные пути, сообщает пресс-служба Луганской областнйо военно-гражданской администрации.

«В Главное управление Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станции Шипилов – станции Сентяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра», – говорится в сообщении.

В ОВГА отметили, что в результате взрыва повреждены железнодорожные пути.

«Это является свидетельством циничного и коварного плана врага разрушить нашу гражданскую инфраструктуру», – подчеркнули в администрации.