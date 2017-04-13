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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская примет участие в работе над верификацией списков заложников на Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери удерживаемых лиц при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса», - написала она в Facebook.

Напомним, по данным первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, количество украинских заложников на Донбассе возросло до 126 человек.  
ForUm

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