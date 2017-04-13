В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта шахта «Бутовка», во время которого противник применял минометы калибра 120 мм и 82мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задание на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, продолжают нарушать режим «тишины», применяя в том числе тяжелое вооружение», – заявили в штабе.

Так, за прошлые сутки применение членами НВФ минометов калибра 120 мм зафиксировано во время обстрелов позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное, шахта «Бутовка», 82 мм минометы – у населенных пунктов Водяное, шахта «Бутовка», Марьинка, Авдеевка.