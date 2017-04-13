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Сегодня у христиан восточного обряда один из важнейших дней Страстной недели – Великий или Чистый четверг.

Считалось, что купание до рассвета смывает все грехи, избавляет от тревоги и страха, исцеляет и укрепляет здоровье.

После очищения тела всей семьей принято отправиться в храм, чтобы исповедаться и причаститься.

По возвращению из церкви хозяйки принималась за генеральную уборку, очищение дома от ненужных вещей, стирку и приготовлению к светлому празднику Пасхи.

С этим днем связан ряд примет, например, начиная с четверга до Пасхи из дома ничего не отдают: ни соли, ни хлеба, ни денег, иначе отдашь покой и здоровье. Если у кого не убрано в Чистый четверг – жить весь год в грязи и в ссоре. В Чистый четверг все деньги нужно пересчитать три раза, чтобы они весь год водились.

Только после Чистого четверга начинают печь куличи и красить пасхальные яйца.

 
ForUm

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