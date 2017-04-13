Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию прошел лучше, чем ожидалось, заявил американский президент Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Все прошло довольно хорошо. Может, даже лучше, чем ожидалось», - заявил Трамп, передает Русская служба ВВС.

Он добавил, что сейчас США и Россия «совсем не ладят» друг с другом. «Что касается отношений с Россией, то мы, наверное, находимся на историческим минимуме в этом отношении», - сказал президент США.

«Путин – лидер России. Россия – сильная страна. Мы – очень-очень сильная страна», - заявил Трамп. Надо подождать, чтобы понять, как сложится сотрудничество с Москвой, добавил он.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 12 апреля приехал в Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

На встречах обсуждались война в Сирии, санкции и вопросы двустороннего сотрудничества. Тиллерсон и Лавров разошлись в своих оценках по сирийскому вопросу, но обошлись без жестких формулировок. Глава госдепартамента США в очередной раз заявил, что президент Сирии Башар Асад должен уйти.

Лавров ответил, что Россия вообще не делает ставок на персоны. «Ни на Асада, ни на кого-то другого. Сирийцы должны сесть и договориться», - сказал глава МИД России.

При обсуждении химической атаки в провинции Идлиб Тиллерсон однозначно заявил, что химическое оружие было использовано режимом Асада. Лавров ответил, что Россия просит предоставить доказательства.