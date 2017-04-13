Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, наложив на него вето.

Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

#Росія заблокувала резолюцію про засудження хімічної атаки в #Сирія. Документ мав допомогти притягти причетних до відповідальності. Докладно pic.twitter.com/mhJq07wKrA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 12 апреля 2017 г.





«Россия заблокировала резолюцию об осуждении химической атаки в Сирии. Документ должен был помочь привлечь причастных к ответственности», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Москва уже восьмой раз в течение шести лет войны в Сирии использует право вето. Документ поддержали 10 членов Совбеза ООН, двое голосовали против, трое воздержались.

Напомним, в результате применения режимом Асада химического оружия в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.

В ночь на 7 апреля вооруженные силы США по приказу президента Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.