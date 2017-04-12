Кабинет Министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц.

В ходе выступления в парламенте глава Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что решение об увольнении всего состава НКРЭКУ уже принято Президентом Петром Порошенко.

С начала 2017 года в зоне проведения АТО от вражеских обстрелов погибли 69 украинских военных. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Кабинет Министров предлагает парламенту принять законопроект, предусматривающий прекращение в течение трех лет действия в Украине законов, принятых во времена Советского Союза и УССР.

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит экстрадицию в Украину из Черногории Ирины Мусиенко, которую подозревают в участии в так называемых «газовых схемах» нардепа Александра Онищенко.

Количество украинских заложников на Донбассе возросло до 126 человек. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

В клинике Фрайбурга (Германия) заявили, что никакого диагноза отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову не ставили.

В Национальном банке Украины заявляют, что ускорение потребительской инфляции в марте (до 15,1%) было ожидаемым.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики поддержал проект постановления об освобождении от должности председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса.

После ракетного удара, нанесенного США по авиабазе правительственных сирийских войск, Соединенные Штаты не намерены начинать новую военную операцию в Сирии. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин считает, что отношения РФ и США при новой американской администрации деградировали.

Правительство Украины готово инвестировать государственные средства в развитие дорожного хозяйства и повышение качества дорог, но не будет терпеть «халтуру» - независимо от источников финансирования работ. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен на перерасчет пенсий в 2017 году.

За минувшие сутки члены НВФ 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пятеро украинских защитников получили ранения.

Украинский певец Иван Дорн заявил, что считает войну между Украиной и Россией «ссорой».

В свою очередь министр культуры Евгений Нищук считает высказывания украинского певца Ивана Дорна неприемлемыми.

На текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции прогремел взрыв госпитализировано 29 человек.