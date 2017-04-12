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С начала 2017 года в зоне проведения АТО от вражеских обстрелов погибли 69 украинских военных.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед бойцами одной из танковых бригад в Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, в течение этого года были ранены более 420 бойцов АТО.

Порошенко также подчеркнул, что всего за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла 2652 воина из всех силовых ведомств - Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, Национальной полиции и других.

Присутствующие почтили минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, погибших в войне, которую развязал российский агрессор.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ОБСЕ на 30 марта, с начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 116 гражданских лиц, из них 21 – погиб и 95 – ранены.
ForUm

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