В Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщили, что по итогам проверки было принято решение немедленно изъять пособия TELC по изучению немецкого языка из списка одобренных, в которых содержится карта с «российским» Крымом. Об этом сообщает DW.

«Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта, - сказала пресс-секретарь ведомства Андреа Бринкман. - При этом мы особо отмечаем, что этим мы не хотим сделать политическое заявление».

Она отметила, что ведомство не принимало участия ни в разработке, ни в финансировании учебных пособий фирмы TELC.

По ее словам, в июне 2016 года учебники получили лишь предварительное одобрение, поскольку TELC на тот момент не предоставила их окончательный вариант для печати – «помимо некоторых дополнений и вступительного слова, не было и карты», которую теперь критикуют.

Несмотря на изъятие учебников из списка одобренных, организаторы интеграционных курсов смогут продолжить с ними работать, сообщили в BAMF. Немедленный отказ от учебников в ведомстве сочли «несоразмерно жестким» по отношению к тем, кто уже начал заниматься.

При этом ведомство проинформирует о том, что в них содержится ошибочное изображение Крыма и что компания-автор учебников исправит ошибку, а учебники можно будет заменить.

Издание отмечает, что Украина не стала делать из этой истории дипломатический скандал. После первых публикаций посольство обратилось за разъяснениями в компанию TELC, а также в ведомство по делам миграции и беженцев и в министерство внутренних дел ФРГ, сказал посол Киева в Германии Андрей Мельник.

Он назвал публикацию карты с Крымом «досадным инцидентом». «Упомянутую информацию мы восприняли с возмущением, поскольку, по сути, речь идет о - сознательном или несознательном - введении в заблуждение многочисленных пользователей этих учебных материалов, - сказал Мельник. - Очевидно, что это неприемлемо ни при каких условиях».

В компании TELC от комментариев отказались, сославшись на пресс-релиз на сайте. В заявлении сказано, что фирма приобрела карту с «российским» Крымом у агентства Fotolia, сожалеет об ошибке и просит не считать эту карту «политическим заявлением». Также TELC собирается «немедленно переиздать» оба учебных пособия и «заменить карту».