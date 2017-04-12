также в разделеОбщество
В немецкой клинике заявляют, что не ставили диагноз Насирову 6
Зарплата руководства «Нафтогаза» за год выросла в 13 раз 9
РосСМИ: На форум в Ялту собрались 50 итальянцев 15
Количество заложников на Донбассе увеличилось до 126 человек 27
На Ривненщине нелегально высыпали грузовик львовского мусора 14
«Укрпочта» представила новый логотип и слоган 27
Путин встретился с Тиллерсоном 69
Порошенко: Все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности 153
Муженко рассказал, как военные пытались предотвратить захват Крыма 30
Проект пенсионной реформы планируют согласовать с МВФ до конца недели 32
Гройсман требует очень жестко наказать виновных во взрыве на шахте «Степная» 48
В Черногории задержали еще одну фигурантку «газового дела» 30
Госдума РФ одобрила перенос выборов на день аннексии Крыма 31
С начала года в зоне АТО погибли 69 военных 48
СБУ: Российские дельцы вывели из Украины более 30 миллионов 31
92% граждан считают себя этническими украинцами 85
В Луцке глава РГА избил депутата 38
Минимальный набор продуктов в Севастополе дороже, чем где-либо в России 132

В Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщили, что по итогам проверки было принято решение немедленно изъять пособия TELC по изучению немецкого языка из списка одобренных, в которых содержится карта с «российским» Крымом. Об этом сообщает DW.
«Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта, - сказала пресс-секретарь ведомства Андреа Бринкман. - При этом мы особо отмечаем, что этим мы не хотим сделать политическое заявление».

Она отметила, что ведомство не принимало участия ни в разработке, ни в финансировании учебных пособий фирмы TELC.

По ее словам, в июне 2016 года учебники получили лишь предварительное одобрение, поскольку TELC на тот момент не предоставила их окончательный вариант для печати – «помимо некоторых дополнений и вступительного слова, не было и карты», которую теперь критикуют.

Несмотря на изъятие учебников из списка одобренных, организаторы интеграционных курсов смогут продолжить с ними работать, сообщили в BAMF. Немедленный отказ от учебников в ведомстве сочли «несоразмерно жестким» по отношению к тем, кто уже начал заниматься.

При этом ведомство проинформирует о том, что в них содержится ошибочное изображение Крыма и что компания-автор учебников исправит ошибку, а учебники можно будет заменить.

Издание отмечает, что Украина не стала делать из этой истории дипломатический скандал. После первых публикаций посольство обратилось за разъяснениями в компанию TELC, а также в ведомство по делам миграции и беженцев и в министерство внутренних дел ФРГ, сказал посол Киева в Германии Андрей Мельник.

Он назвал публикацию карты с Крымом «досадным инцидентом». «Упомянутую информацию мы восприняли с возмущением, поскольку, по сути, речь идет о - сознательном или несознательном - введении в заблуждение многочисленных пользователей этих учебных материалов, - сказал Мельник. - Очевидно, что это неприемлемо ни при каких условиях».

В компании TELC от комментариев отказались, сославшись на пресс-релиз на сайте. В заявлении сказано, что фирма приобрела карту с «российским» Крымом у агентства Fotolia, сожалеет об ошибке и просит не считать эту карту «политическим заявлением». Также TELC собирается «немедленно переиздать» оба учебных пособия и «заменить карту».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года