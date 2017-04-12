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Заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что, кроме России, есть много сил, которые пытаются столкнуть этнические группы на территории Украины. Об этом он сказал в интервью Украинским новостям.

«Используется любая возможность столкнуть лбами любые этнические группы на территории нашего государства. И все эти акты четко координируются. Но мы далеки от того, чтобы во всех бедах обвинять Россию», - отметил дипломат.

«Кое-кто из безответственных политиков, в частности, в Венгрии решил, что наступило удобное время, когда из Украины можно немножко поиздеваться или что-то украсть, потому что она находится в тяжелом положении. Это удар в спину, и я думаю, что нашему государству просто надо стать сильнее, демонстрировать способность защищать как интересы отдельных этнических групп, так и беспокоиться о своей национальной безопасности», - подчеркнул Пристайко.

По его мнению, Украина справится с этими вызовами. «Нам сейчас сложно, потому что у нас враг «не у ворот, а во дворе» находится, но со временем мы решим все эти вопросы и наведем порядок и на всех других направлениях. Я в этом убежден. И мы над этим работаем», - заключил заместитель главы МИД.

Напомним, ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах.
ForUm

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