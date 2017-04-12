также в разделеЭкономика
За март украинцам пришлют платежки с указанием качества газа 65
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц 21
В Украине выросли объемы депозитов 57
В НБУ объяснили, почему в марте ускорилась инфляция 233
Работающим пенсионерам хотят отменить налогообложение пенсий 1400
Гройсман прокомментировал первое место Украины в рейтинге коррупции 224
Украина пока не запретила импорт антрацита из России 52
Гройсман пообещал повышение пенсий на 200-1000 гривен 418
Гонтарева: Фирташ и Бахматюк задолжали Нацбанку 20 миллиардов 133
В прошлом году «Нафтогаз» получил прибыль в 26,5 миллиарда 79
Порошенко предлагает конфисковывать донецкий уголь, ввозимый из РФ 351
«Нафтогаз» подписал меморандум с двумя операторами ГТС Европы 136
Частные переводы населения обошли инвестиции и помощь МВФ 116
Украина возглавила рейтинг коррупции в бизнесе 154
НБУ ожидает, что миссия МВФ приедет в Украину в мае 43
«Сбербанк» продал лизинговый бизнес в Украине 77
Гонтарева: В ночь перед национализацией из «ПриватБанка» вывели 16 миллиардов 226
Украина уже 500 дней не импортирует газ из РФ 92

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен на перерасчет пенсий в 2017 году. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

«Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание пенсий нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые предусмотрены бюджетом на поступление в Пенсионный фонд 11-12 млрд гривен», - сказал Рева.

Он отметил, что по результатам первого квартала Пенсионным фондом уже аккумулировано дополнительных 7 млрд гривен, и спрогнозировал, что до октября будет собрана вся необходимая сумма.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года