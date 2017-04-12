Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен на перерасчет пенсий в 2017 году. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

«Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание пенсий нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые предусмотрены бюджетом на поступление в Пенсионный фонд 11-12 млрд гривен», - сказал Рева.

Он отметил, что по результатам первого квартала Пенсионным фондом уже аккумулировано дополнительных 7 млрд гривен, и спрогнозировал, что до октября будет собрана вся необходимая сумма.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.