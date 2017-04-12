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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве противоправную схему вывода более 30 миллионов гривен наличных за границу группой компаний-импортеров чая и кофе.

По данным пресс-центра СБУ, чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, не подпадающего под санкции.

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в «теневой» оборот, а затем на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников схемы, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.

Неотложные следственные действия продолжаются.
ForUm

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