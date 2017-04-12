Министр культуры Евгений Нищук считает высказывания украинского певца Ивана Дорна неприемлемыми.

Об этом он заявил журналистам, передают Українські Новини.

«Артисты являются не просто теми, кто веселит и несет только свой талант, и ничто другое их не должно волновать. Это неправильно. Когда на востоке государства погибают десятки тысяч лучших сыновей Украины говорить, что здесь идет небольшая ссора – недопустимо», - сказал он.

Министр выразил сожаление о подобных высказываниях артиста.

Он подчеркнул, что в отношении помогать или не помогать украинской армии может быть его личная позиция, но то, что касается высказываний, противоречащих действительности об отношениях России и Украины, являются неприемлемым.

Напомним, Дорн в интервью российскому журналисту сделал ряд заявлений, назвав войну между Украиной и Россией ссорой и открестившись от помощи украинской армии.

Также певец назвал россиян «старшими братьями» и заявил, что надел одежду с трезубцем, чтобы «не было вони».