В Национальном банке Украины заявляют, что ускорение потребительской инфляции в марте (до 15,1%) было ожидаемым. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Инфляция сырых продуктов питания ускорилась за счет увеличения производственных затрат, активного экспорта и низкой базы сравнения. Также повлияло плановое повышение отдельных тарифов и акцизов. Зато улучшение ситуации на мировых товарных рынках обусловило укрепление обменного курса гривни в феврале и марте, что сдерживало базовую инфляцию», - говорится в сообщении.

Благодаря таким тенденциям на валютном рынке, отмечают в НБУ, цены на отдельные импортируемые товары росли менее существенно. В частности, это касается цен на одежду и обувь, товары личного ухода, домашний текстиль, бытовую технику, лекарства, медицинские товары. Кроме того, на некоторые товары цены в годовом измерении даже снизились (автомобили с ЕС, аудио- и видеотехника, оборудование для обработки информации).



«В то же время ожидаемо ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки. Это связано с вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, в том числе молока и мяса», - заявили в Нацбанке.



К тому же, продолжил ускоряться рост цен на некоторые услуги, которые входят в базовую инфляцию. Так, в марте повысилась стоимость услуг ресторанов и гостиниц, парикмахерских, нотариусов, такси, бытовых служб, а также выросли тарифы на телекоммуникационные услуги. Такие тенденции связаны с увеличением расходов, в частности, на оплату труда.

Вместе с тем в НБУ подчеркнули, что фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже траектории прогноза НБУ, что предусматривает замедление роста индекса потребительских цен до 9,1% на конец 2017 года.

Напомним, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1% с 14,2%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.