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Инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1% с 14,2%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем, инфляция в марте ускорилась до 1,8% после 1% в феврале к январю.

С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%, сообщает УНИАН.

По информации Госстата, в марте в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,9%, электроэнергию – 63,7%, природный газ – 42%. По сравнению с предыдущим месяцем, в марте больше всего выросли цены на электроэнергию – 28,1%, обувь – 10,7%, одежду – 10,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.
ForUm

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