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После ракетного удара, нанесенного США по авиабазе правительственных сирийских войск, Соединенные Штаты не намерены начинать новую военную операцию в Сирии.

Об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business, сообщает Укринформ.

«Мы не собираемся в Сирию», - заявил он.

Трамп также рассказал о том, что подтолкнуло его к мысли о ракетном ударе.

«Но когда я вижу людей, использующих ужасное химическое оружие... и вижу этих красивых детей, умерших на руках отца или детей, которые задыхаются ... когда вы это видите, то я немедленно позвонил генералу Меттису (министру обороны США. – Ред.)» — заявил Трамп, отметив, что ракетный удар по Сирии нужно было нанести еще при прежнем президенте США Бараке Обаме.

«То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией Обамы задолго до того, как я это сделал... Я думаю, что сейчас Сирии будет гораздо лучше, чем было», - объяснил американский президент.

Напомним, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
ForUm

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