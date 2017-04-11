Рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия» произошло несколько взрывов, пострадал один человек – защитник дортмундской команды Марк Бартра, сообщает Русская служба ВВС.

По сообщению полиции Дортмунда, всего было три взрыва. Пока у нее нет информации о том, кто мог устроить взрыв.

Автобус в результате взрыва получил повреждения в двух местах, говорится в сообщении клуба. Пострадавший игрок госпитализирован.

Футболисты направлялись на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

Матч, который должен был пройти на стадионе в Дортмунде, перенесен на среду.

Марк Бартра играет в клубе «Боруссия» на позиции центрального защитника, он также выступает за национальную сборную Испании.