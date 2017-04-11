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Группа O.Torvald, которая представит Украину на конкурсе «Евровидение-2017», не готова выступить на одной сцене с представительницей России Юлией Самойловой. Об этом лидер группы Евгений Галич заявил в комментарии Немецкой волне.

«Я считаю, что любые законы страны нужно уважать. Это принципиально важно. Я как патриот своей страны, уважаю их. Что касается этой ситуации, пусть комментируют люди, имеющие к этому отношение», - сказал он.

На вопрос, готов ли коллектив выступить с Самойловой на одной сцене в Киеве, Галич ответил: «Думаю, что в этом году нет».

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.  
ForUm

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