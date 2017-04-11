также в разделеОбщество
Ученики из Крыма и Донбасса смогут окончить школу экстерном 5
Замначальника Одесской таможни поймали на взятке в $600 9
В СБУ удивлены заявлениями Шабунина о «перформансах» 16
«Укрзализныця» назначила 14 дополнительных поездов на майские праздники 8
Минобороны: Количество правонарушений с участием военных уменьшилось на 23% 7
Тиллерсон предложил России выбрать между США и Асадом 48
Охранять порядок в пасхальную ночь будут 25 тысяч правоохранителей 11
Еще 14 заключенных попросились из «ДНР» в Украину 41
На выставке в Италии арестовали партию крымского вина 48
В зоне АТО нашли боеприпасы российского происхождения 23
В Минобороны уверяют, что военные стали меньше пить 28
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие 43
Столкновения у харьковского «Сбербанка»: заведены 3 уголовных дела 83
Политолог: СБУ должна защитить директора «Бунге» Горшунова от мести Путина 251
Минобороны хочет ввести новые воинские звания 244
СБУ задержала члена НВФ, приехавшего в Запорожье на лечение 65
Из-за нехватки угля прекратила работу еще одна ТЭС 100
В РФ возбудили дела против двух россиян, воевавших в «Правом секторе» 107

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал на 579 тысяч гривен 10 радиокомпаний, нарушивших нормы законодательства о квотах, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что за нарушение законодательства в части объема ведения передач на украинском языке оштрафованы «Радио Вести» (Харьков), радио «Глас» (Одесса) и радио «104.FM» (Мариуполь).

Кроме того, по информации Нацсовета, за нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке оштрафованы радио Kiss FM (Киев), «Радио Шансон» (Киев), «Радио сто шесть и шесть» (Харьков), M FM (Харьков), «Европа Плюс Днипро», «Ирта» (Северодонецк), «ТРК Маяк» (Александрия).

Напомним, в феврале, по результатам внеплановых проверок радиовещателей относительно соблюдения ими норм законодательства о трансляции украинской песни в эфире Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ряд радиостанций на 500 тыс. грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года