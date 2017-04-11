Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал на 579 тысяч гривен 10 радиокомпаний, нарушивших нормы законодательства о квотах, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что за нарушение законодательства в части объема ведения передач на украинском языке оштрафованы «Радио Вести» (Харьков), радио «Глас» (Одесса) и радио «104.FM» (Мариуполь).

Кроме того, по информации Нацсовета, за нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке оштрафованы радио Kiss FM (Киев), «Радио Шансон» (Киев), «Радио сто шесть и шесть» (Харьков), M FM (Харьков), «Европа Плюс Днипро», «Ирта» (Северодонецк), «ТРК Маяк» (Александрия).

Напомним, в феврале, по результатам внеплановых проверок радиовещателей относительно соблюдения ими норм законодательства о трансляции украинской песни в эфире Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ряд радиостанций на 500 тыс. грн.