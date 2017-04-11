также в разделеОбщество
Ученики из Крыма и Донбасса смогут окончить школу экстерном 5
За несоблюдение украиноязычных квот оштрафовали 10 радиостанций 11
Замначальника Одесской таможни поймали на взятке в $600 9
В СБУ удивлены заявлениями Шабунина о «перформансах» 16
«Укрзализныця» назначила 14 дополнительных поездов на майские праздники 8
Минобороны: Количество правонарушений с участием военных уменьшилось на 23% 7
Охранять порядок в пасхальную ночь будут 25 тысяч правоохранителей 11
Еще 14 заключенных попросились из «ДНР» в Украину 42
На выставке в Италии арестовали партию крымского вина 49
В зоне АТО нашли боеприпасы российского происхождения 24
В Минобороны уверяют, что военные стали меньше пить 29
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие 46
Столкновения у харьковского «Сбербанка»: заведены 3 уголовных дела 85
Политолог: СБУ должна защитить директора «Бунге» Горшунова от мести Путина 254
Минобороны хочет ввести новые воинские звания 245
СБУ задержала члена НВФ, приехавшего в Запорожье на лечение 66
Из-за нехватки угля прекратила работу еще одна ТЭС 100
В РФ возбудили дела против двух россиян, воевавших в «Правом секторе» 108

Россия должна сделать выбор: присоединиться к США и их единомышленникам, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла», заявил во вторник в итальянском городе Лукка госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон заявил, что пока не ясно - Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. Однако это различие «не слишком много значит для мертвого», - сказал глава Госдепа, сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

Говоря о недавней предполагаемой химической атаке в сирийской провинции Идлиб, Тиллерсон заявил: «Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось снова».

Госсекретарь отметил, что Вашингтон не считает, что у Асада есть какая-либо роль в будущем в Сирии, однако Соединенные Штаты заранее не предполагают, каким образом произойдет уход сирийского президента.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп согласились с тем, что сейчас существует ряд возможностей, чтобы убедить Россию прекратить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года