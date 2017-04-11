Россия должна сделать выбор: присоединиться к США и их единомышленникам, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла», заявил во вторник в итальянском городе Лукка госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон заявил, что пока не ясно - Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. Однако это различие «не слишком много значит для мертвого», - сказал глава Госдепа, сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

Говоря о недавней предполагаемой химической атаке в сирийской провинции Идлиб, Тиллерсон заявил: «Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось снова».

Госсекретарь отметил, что Вашингтон не считает, что у Асада есть какая-либо роль в будущем в Сирии, однако Соединенные Штаты заранее не предполагают, каким образом произойдет уход сирийского президента.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп согласились с тем, что сейчас существует ряд возможностей, чтобы убедить Россию прекратить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.