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Сегодня, 9 февраля, по результатам внеплановых проверок радиовещателей относительно соблюдения ими норм законодательства о трансляции украинской песни в эфире Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ряд радиостанций на 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Так штрафные санкции применены к компаниям УК «Телевидение и радиовещание «Ютар» («KISS FM»), ООО «Телерадиокомпания «Шансон» («Радио Шансон»), ООО Независимой ТРК «Ирта» («ИРТА»), ООО «Телерадиокомпания Маяк», «Телерадиокомпания «Скифия» («Европа Плюс Днепр»), ООО «Радио «Новая волна» («М FM»), ООО «Телерадиокомпания «Симон» («Радио сто шесть и шесть»).

К ООО «Телерадиоиздательская компания «Мастер» («ВЕСТИ.РАДИО») штраф применен за несоблюдение квоты ведения программ и передач на государственном языке.

Штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора.

Национальный совет признал нарушения лицензиатами части второй или пятой статьи 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В соответствии с частью одиннадцатой статьи 72 настоящего закона ко всем вещателям применена штрафная санкция. 
ForUm

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