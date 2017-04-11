Председатель Национального банка Валерия Гонтарева рассказала, сколько должны ее финучреждению топ-олигархи Украины. Такое заявление она сделала на брифинге в понедельник.

«Банк «Надра», Дмитрий Фирташ, должен Нацбанку 9,8 млрд гривен, Олег Бахматюк по кредитам двух банков «Финансовая инициатива» и ВиЭйБи Банк – более 10 млрд гривен», - сказала Гонтарева, начиная перечислять крупнейших должников НБУ по кредитам рефинансирования, сообщает «Украинская правда».

«Следующий «герой» – это Николай Лагун, он должен по кредитам «Дельта Банка» 8 млрд гривен, Константин Жеваго и его банк «Финансы и кредит» должны Нацбанку 6,3 млрд гривен, Леонид Климов, он до сих пор сидит нашим народным депутатом и даже входит в комитет банковского дела – 3,4 млрд гривен по кредитам Имэксбанка», - добавила Гонтарева.

По ее словам, банкротство всех этих банков не означает, что их владельцы освободились от долгов. «Государственные средства надо возвращать и точка!» - подчеркнула председатель НБУ.

Напомним, 20 ноября 2014 года правления Национального банка приняло постановление об отнесении ПАО «VAB Банк» к категории неплатежеспособных, а 19 марта 2015 года - об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Печерский районный суд Киева 12 мая 2016 года удовлетворил заявление Национального банка Украины и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Бахматюку.

В декабре 2016 года прокуратура Киева открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (хищение в особо крупных размерах) в отношении возможных неправомерных действий должностных лиц ПАО «VAB Банк», а также владельца этого банка Олега Бахматюка.