В Украине 12-13 апреля ожидаются ночные заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до -5°.

Ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки от 0 до -3°.

По Киевской области ночью 12 апреля на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до -5°.