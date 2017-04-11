США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Федерации футбола США.

Согласно планам заявочного комитета, львиная доля матчей - 60 - будет сыграна в США Канаде и Мексике достанутся лишь по 10 игр, сообщает УНИАН.

Отметим, что США уже принимали ЧМ-1994, а в Мексике соревнования прошли дважды - в 1970 и 1986 годах. Канада не проводила Мундиаль ни разу.

Эта заявка стала первой на проведение ЧМ-2026. Чемпионат мира-2026 не может пройти в Европе или Азии, потому что ЧМ-2018 принимает Россия, а ЧМ-2022 – Катар.

ФИФА примет решение о том, где пройдет турнир в 2020 году. В январе на Конгрессе ФИФА было принято решение, что начиная с ЧМ-2026, число участников в финальной стадии увеличится с 32 до 48 команд.