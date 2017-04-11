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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп согласились с тем, что сейчас существует ряд возможностей, чтобы убедить Россию прекратить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В ходе разговора Трамп поблагодарил Мэй за поддержку, оказанную после военной операции в Сирии против Асада, которая состоялась на прошлой неделе.

Лидеры государств согласились с тем, что предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона дает возможность продвинуться в поисках решения, сообщает УНИАН.

Кроме того, Мэй и Трамп подчеркнули важность того, чтобы международное сообщества, в том числе Китай, оказали давление на Северную Корею.

Также стороны обсудили ситуацию с Ираном.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Объединенный координационный центр Ирана, РФ и поддерживающих Башара Асада сил пообещал ответить на «новые акты агрессии» против Сирии, «от кого бы они не исходили».


 
ForUm

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