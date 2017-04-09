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Объединенный координационный центр Ирана, РФ и поддерживающих Башара Асада сил пообещал ответить на «новые акты агрессии» против Сирии, «от кого бы они не исходили».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном координационным центром, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«То, что Америка совершила в результате агрессии по отношению к Сирии, это пересечение «красной линии». Отныне мы будем реагировать с применением силы на любые проявления агрессии или любое нарушение «красных линий» независимо, от того, кто бы это ни был, и Америка знает о нашей способности хорошо реагировать», - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Украина поддержала ракетный удар США по Сирии.

 

 
ForUm

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