Объединенный координационный центр Ирана, РФ и поддерживающих Башара Асада сил пообещал ответить на «новые акты агрессии» против Сирии, «от кого бы они не исходили».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном координационным центром, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«То, что Америка совершила в результате агрессии по отношению к Сирии, это пересечение «красной линии». Отныне мы будем реагировать с применением силы на любые проявления агрессии или любое нарушение «красных линий» независимо, от того, кто бы это ни был, и Америка знает о нашей способности хорошо реагировать», - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Украина поддержала ракетный удар США по Сирии.