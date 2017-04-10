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Встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время его визита в Москву 12 апреля в графике президента РФ Владимира Путина в настоящее время не значится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обратив при этом внимание, что подобные контакты заранее не анонсируются.

«Никаких встреч мы не анонсировали, и пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет», - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков заявил, что Тиллерсон приезжает в РФ для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Если такая встреча появится в графике Путина, то мы соответствующим образом вас проинформируем», - пообещал он.

«Мы такие встречи не анонсируем никогда, будет она или не будет - мы не анонсируем», - обратил внимание представитель Кремля.

«Не понимаю сути вопроса», - сказал Песков в ответ на предположение, может ли вероятный отказ Путина от такой встречи расцениваться как сигнал для Вашингтона.  

Ранее сообщалось, что Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля и проведет здесь переговоры с  министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Руководитель бюро радиостанции «Голос Америки» в Белом доме Стив Герман сообщил, что встреча с Путиным исчезла из расписания визита Тиллерсона.

Это будет первый приезд Тиллерсона в Москву в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации президента США Дональда Трампа.

Визит госсекретаря США в Москву состоится на фоне ситуации, связанной с ракетным ударом, нанесенным США в ночь на 7 апреля по правительственной авиабазе в Сирии. В Москве этот шаг расценили как акт агрессии под надуманным предлогом.


 
ForUm

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