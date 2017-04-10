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Встреча с президентом России Владимиром Путиным исчезла из расписания визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

Об этом сообщил руководитель бюро радиостанции «Голос Америки» в Белом доме Стив Герман в Twitter.

По его словам, госсекретарь удалил ее из своего рабочего графика, передает УНИАН.

«Встреча с президентом России Путиным удалена из рабочего графика госсекретаря Тиллерсона в Москве», - написал журналист.

Государственный секретарь США намерен посетить Москву с официальным визитом в среду, 12 апреля.

Ранее в Госдепе сообщали, что во время визита Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами для обсуждения ситуации в Украине, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в частности относительно КНДР и Сирии.

По данным издания The Sunday Times, госсекретарь США должен представить России доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались это скрыть.

 
ForUm

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