«Сбербанк» России продал лизинговый бизнес в Украине – компанию «Сбербанк Лизинг Украина». Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц - физических лиц-предпринимателей, передают Українські Новини.
20 марта в реестре была зарегистрирована смена собственников компании.
Новыми собственниками компании стали кипрская компания «Писиджи Файненс ЛТД» (PCG FINANCE LTD) и житель Золочева (Львовская область) Евгений Веничук.
Согласно информации из открытых источников, одним из директоров PCG FINANCE является Катерина Фрагкуди (Katerina Fragkoudi), также являющаяся директором компании Rosneft International Holdings Limited.
После смены владельца компания «Сбербанк Лизинг Украина» сменила название на «Центр финансового лизинга».
Как сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.
Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.
По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время