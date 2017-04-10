Подозреваемый в коррупции бывший начальник Управления Государственной автомобильной инспекции в Киеве Николай Макаренко содержится в Харьковском следственном изоляторе.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на заместителя министра юстиции Дениса Чернышова.
«На сегодня он находится в Харьковском СИЗО», - сказал он.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, Генеральная прокуратура объявила в розыск 3 бывших инспекторов ГАИ и бывшего начальника управления Государственной автоинспекции Киева по подозрению в преступлениях против активистов Автомайдана.
Россия экстрадировала в Украину подозреваемого экс-начальника ГАИ Киева Николая Макаренко.
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