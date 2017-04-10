Глава Национального банка Валерия Гонтарева предложила Президенту Петру Порошенко несколько кандидатур своего возможного преемника, сообщает пресс-служба НБУ.

Она подчеркнула важность назначения на должность председателя Центрального банка не политика, а настоящего профессионала, банкира, технократа.

«Такое мое видение и я уже предложила господину Президенту несколько кандидатур своего возможного преемника», - заявила Гонтарева, отметив, что она уверена, что действительно достойный номинант возглавит НБУ.

Напомним, сегодня, 10 мая, Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.