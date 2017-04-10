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В социальных сетях приобретают популярность сообщества «ЗАБИВЫ», «ULTRAPIR» и т.д., у них «соревнуются» видео, где многочисленная группа подростков в прямом смысле забивает сверстников. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

«Если твой «вайн_батл» набирает большее количество лайков и репост – ты крутой, смелый победитель! А в некоторых сообществах за победу еще и свитер дарят!» - написал он в Facebook.

По словам Кулебы, только на одно из таких сообществ подписаны 34 черниговских подростка, из которых 5 – друзья «главных героинь» видео.

«Возможно, участники этой драки и не боролись за вознаграждение, но подозреваю, что на такую ​​жестокость их могло «вдохновить» соревнование в этих сетях, - считает чиновник.

Напомним, видео избиения девушки в Чернигове, размещенное в соцсетях очевидцами, всколыхнуло общественность.

Полиция установила личности всех участников драки. 
ForUm

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