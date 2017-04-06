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Полиция Чернигова установила личности всех участников избиения 15-летней местной школьницы, совершенного ее ровесниками на улице областного центра.

Как сообщает сектор коммуникации облполиции, процесс избиения девушки зафиксирован в видеоматериалах, размещенных в соцсетях очевидцами драки, и в дальнейшем растиражированных многочисленными Интернет-ресурсами.

Полиция установила всех действующих лиц данного правонарушения. Они опрошены,  согласно действующему законодательству – в присутствии педагогов и родителей.

Проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз. Вышеназванные видеозаписи также присоединены к материалам уголовного производства, открытого по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

На видеоролике, опубликованном в соцсети, видно, как несколько девушек школьного возраста окружили свою сверстницу. Потерпевшую толкают, бьют кулаками по телу и лицу. Потом одна из девушек берет школьницу за волосы и наносит ей удар коленом в лицо.

Их поддерживает своеобразная «массовка» сверстников: как парней, так и девушек, которые снимают происходящее на мобильные телефоны.
 

 

 
ForUm

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