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Верховная Рада намерена вернуться к рассмотрению законопроекта «О рынке электрической энергии в Украине» в четверг, 13 апреля. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, в четверг планируется рассмотреть блок вопросов, касающихся сферы энергетики и ЖКХ.

«И среди них законопроект «О рынке электрической энергии», который мы отправили на повторное второе чтение. Хочу напомнить, что предоставляется пять дней на повторное второе чтение. И комитет обратился с просьбой, чтобы мы уже в этот четверг смогли рассмотреть повторное второе чтение», - сообщил спикер.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Верховная Рада отправила законопроект «О рынке электрической энергии Украины» на повторную подготовку ко второму чтению.
Мария Пастернак, ForUm

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