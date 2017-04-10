Украинским боксерам, которые добыли три победы за один вечер в Мэриленде, подарили государственный флаг Украины, снятый с крыши посольства в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в Facebook.

«Государственный флаг, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов легендарному Бобу Аруму из Top Rank Boxing, несколько раз за триумфальный для украинского бокса вечер побывал в ринге», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, три украинских боксера – Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик – одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Мэриленде (США).