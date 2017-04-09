Три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Мэриленде (США).

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик защитил свой титул в бою с американцем Майклом Хантером-младшим, победив его единогласным решением судей.

Первые четыре раунда были довольно тяжелыми для Александра - Хантер был активным, выбрасывал больше ударов и больше попадал. Но, начиная с пятого, Усик значительно прибавил в активности и начал выигрывать раунд за раундом. В 12-м раунде Усик потряс Хантера и был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно, но рефери Билл Клэнси не стал останавливать избиение американца, отсчитав ему только стоячий нокдаун, сообщает УНИАН.

В итоге все трое судей отдали победу Александру Усику со счетом 117:110.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко уверенно защитил свой титул в бою с американцем Джейсоном Сосой, победив его техническим нокаутом в девятом раунде.

Весь бой прошел при полном доминировании украинца, которое только нарастало по ходу поединка и закончилось тем, что угол Сосы снял его с боя после девятого раунда.

В свою очередь, полутяжеловес Александр Гвоздик одержал очень яркую победу в бою с кубинцем Юниески Гонсалесом, нокаутировав его в третьем раунде.

Гонсалес начал бой в своем привычном агрессивном стиле, но Гвоздик видел все его удары и держал все под контролем. В третьем раунде Гвоздик поймал Гонсалеса тяжелым контрударом, который отправил кубинца в первый нокдаун в его профессиональной карьере.

До окончания раунда оставалось еще много времени, и Гвоздик начал методично добивать Гонсалеса, который находился в перманентном состоянии грогги. В конце концов, на последних секундах раунда Гвоздик поймал Гонсалеса ударом правой в подбородок и снова отправил его на настил ринга, после чего секунданты кубинца сразу дали рефери сигнал о завершении боя - технический нокаут.