также в разделеПроисшествия
В Полтаве во двор матери депутата бросили «коктейль Молотова» 37
В Торецке сгорело авто активиста, не исключен поджог 203
За прошлые сутки ранены четверо военных 29
ГСЧС уменьшило зону загрязнения вокруг Балаклеи до 300 метров 71
На Луганщине получили ранения двое военнослужащих 42
Полиция установила участников кровавых столкновений в Полтаве 205
Налетчика на ювелирку на Житомирщине задержали в киевском метро 218
В зоне АТО за сутки ранены 5 военных 77
Драка школьниц в Чернигове всколыхнула общественность 578
На Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг 53
На Бали нашли тело украинца, полиция предполагает суицид 49
В результате массовых столкновений в Полтаве пострадали три человека 2827
На Львовщине непогода обесточила 32 населенных пункта 76
Пожар на складе в Чернигове унес жизнь молодого мужчины 82
На Закарпатье одинокого пенсионера ограбили на полмиллиона 86
«Тишина» в АТО: 54 обстрела, бой под Марьинкой, 5 раненых военных 68
В зоне АТО украинский военный застрелил сослуживца 178
Во дворе гостиницы под Ривным взорвали гранату 47

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Так, в районе Новотроицкого противник накрывал позиции сил АТО огнем 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП; у Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; по опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки бил из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового оружия обстрелял защитников Талаковки и Чермалыка.

На донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра НВФ били по позициям у Авдеевки и шахты Бутовка, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – Верхнеторецкого и Зайцево; в районе Песок активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли опорные пункты в районе Новозвановки, из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывали огонь по ВСУ у Троицкого, Крымского и Станицы Луганской. У Новотошковки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года