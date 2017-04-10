За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Так, в районе Новотроицкого противник накрывал позиции сил АТО огнем 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП; у Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; по опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки бил из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового оружия обстрелял защитников Талаковки и Чермалыка.

На донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра НВФ били по позициям у Авдеевки и шахты Бутовка, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – Верхнеторецкого и Зайцево; в районе Песок активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли опорные пункты в районе Новозвановки, из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывали огонь по ВСУ у Троицкого, Крымского и Станицы Луганской. У Новотошковки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.